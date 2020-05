Heinz Hirndorf/dpa Allgegenwärtiger Rassismus: Politische Morde durch Neonazis sind auch neun Jahre nach dem NSU noch an der Tagesordnung

Zum Gedenken an die Schriftstellerin, Dolmetscherin und Bauzeichnerin Semra Ertan, die sich aus Protest gegen den in Deutschland allgegenwärtigen Rassismus am 24. Mai 1982 im Hamburger Stadtteil St. Pauli öffentlich verbrannte, bringt das Hamburger FSK heute die Sendung »Semra Ertan‘ı Anma inisiyatifi« (Di., 19 Uhr, FSK). Bereits davor, um 14 Uhr, übernimmt FSK das Programm seiner Kollegen vom »Refugee Radio Network«.

Eine Ursendung kommt diese Woche von Frank Schulz. »Szenen in Beige« (NDR 2020; Ursendung Mi., 20 Uhr, NDR Kultur) handelt von einem Mann Ende Fünfzig, der seine jüngere Freundin immer mehr als Betreuerin wahrnimmt und dann Herz und Verstand an eine Ältere verliert.

Einen Fall tödlicher Polizeigewalt in einer Geflüchtetenunterkunft ist das Thema von Ulrike Ertls und Ruth Waldeyers Feature »Hussam Fadl – Vier Schüsse und das Schweigen danach« (RBB 2020; Mi., 22 Uhr, RBB Kultur und MDR Kultur). Um Ohnmachtsanfälle von Kampfjetpiloten geht es im Hörstück »G-LOC« (DLF Kultur 2020; Ursendung Fr., 0 Uhr, DLF Kultur) von 48nord. Dafür hat das Künstlerkollektiv laut Sender auf von der U. S. Air Force veröffentlichtes Material zurückgegriffen. Was sagt man dazu? Im Kampf gegen das Patriarchat geht es beim FSK um den Frauenstreik im März in Hamburg: »m8 feminist strike« (Fr., 7 Uhr, FSK). Merle Kröger befasst sich in dem Hörspiel »Grenzfall« (WDR 2013; zwei Teile, Fr./Sa., 19 Uhr, WDR 3 und Sa./So., 17 Uhr, WDR 5) mit Antiziganismus und rassistischen Morden.

Zum 75. Geburtstag von Rainer Werner Fassbinder hat der BR sein Hörspiel »Ganz in Weiß« (BR/HR/SDR 1970; Fr., 21 Uhr, Bayern 2) aus dem Archiv geholt. Sandow-Sänger Kai-Uwe Kohlschmidt beschäftigt sich in »Detzman Walking – Oder die Verwandlung des Hermann Detzner« (RBB 2017; Fr., 22 Uhr, RBB Kultur) mit der deutschen Kolonialgeschichte. Und von Oskar Maria Graf kommt das Eifersuchtsdrama »Der Fall Bolwieser« (BR 1969; Sa., 15 Uhr, Bayern 2).

An den am 4. April 2006 in Dortmund vom sogenannten Nationalsozialistischen Untergrund ermordeten Mehmet Kubasik sowie an all die anderen Opfer rassistischer Gewalt in Deutschland wird seit 2012 erinnert, das FSK bringt dazu die Sendung »8. Tag der Solidarität – Gedenken an die Opfer des NSU« (Sa., 17 Uhr, FSK).

Auch auf Youtube findet man die Aufführung von Oliver Augsts, Françoise Cactus’ und Brezel Görings »Lou Reed in Offenbach« (HR/WDR 2020; Ursendung Sa., 23 Uhr, HR 2 Kultur), eine großartige Hommage an den Grenzgänger der Rockmusik. »Der Bürger schlief tief und fest«, das 3. Stück aus Margot Overaths fünteiliger Dokumentation »Oury Jalloh und die Toten des Polizeireviers Dessau« (WDR 2020; So., 8 Uhr und Wdh. 22.30 Uhr, WDR 5) sollte man sich unbedingt anhören, Teile eins bis drei sind auch online verfügbar.

Am Pfingstwochenende dominieren die Zweiteiler. Von Walter Serner läuft »Ball verkehrt oder Großer Schwof in Serners Tanzpalais« (BR 1986; So./Mo., 14 Uhr, HR 2 Kultur), von Jáchym Topol »Durch kalte Länder« (DKultur 2009; So./Mo., 18.30 Uhr, DLF Kultur) und von Lena Christ »Erinnerungen einer Überflüssigen« (BR 2020; Ursendung So./Mo., 21 Uhr; Bayern 2).

Nicht unter den Tisch fallen dürfen außerdem das Gentrifizierungshörspiel von Ulrike Müller »Lieber Nicolas Berggruen« (RBB 2016; So., 14 Uhr, RBB Kultur) sowie die Features von Ina Plodroch »Die Überall-Musik – Von der Fahrstuhlmusik zum Streaming« (DLF 2020; So., 20 Uhr, DLF) und Julia Schlagers »40 Grad Unterschied – Thomas Bernhard und Portugal« (So., 20.15 Uhr, ORF Ö1).