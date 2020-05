Nachschlag: Wort zum Sonntag

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB Sie haben es irgendwie geschafft, sich als liberal und fortschrittlich zu präsentieren, dabei steht ein guter Teil protestantischer Kirchgänger stramm rechts

Dass in der Coronakrise der Flugverkehr zum Erliegen gekommen ist, sei ein »Kollateralnutzen«, schwärmt Ursula Ott, Chefredakteurin des christlichen Monatsmagazins Chrismon. Auch sonst ist das Interview, das Deutschlandfunk Kultur mit ihr führte, so salbungsvoll, wie man es erwartet. Die Übel der Welt beklagen, ohne anzuecken oder strukturelle Probleme zu erkennen, kann niemand besser als die evangelische Kirche. Weniger klimaschädlichen Verkehr fordert die Journalistin, eine »Ökodiktatur«, wie sie – man höre und staune – in Ruanda herrsche, wolle sie aber natürlich nicht. Bei Verschwörungstheoretikern müsse man wachsam sein, dennoch die Menschen ernst nehmen. Gegen rechts gelte es, sich klar zu positionieren, böse dürfe man die AfD aber laut Ott nicht nennen. Die Handvoll kritischer Nachfragen, etwa nach der oft fehlenden Abgrenzung zur AfD, die von bis zu 25 Prozent der evangelischen Kirchenmitglieder gewählt wird, rettet das Format. Bei den Antworten schläft man leider ein. (mp)