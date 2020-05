Rotz und Klassenbewusstsein

EPA/JOSE SENA GOULAO Laptop, Bier, Mikrofon: Mehr brauchen Andrew Fearn (links) und Jason Williamson nicht

Das erste, was man vom Sleaford Mods Sänger Jason Williamson auf dem Track »Tied up in Nottz« hört, ist nicht die Zeile »The smell of piss is so strong, it smells like decent bacon«, sondern, wie er sich den Rotz hochzieht. Wer so loslegt, will nicht schön sein. Punk eben. Die zweite Hälfte des Spoken-Word-Elektro-Punk-Duos ist Andrew Fearn, über den schon viel klar wird, wenn man ihn bei Auftritten beobachtet: In einer Hand hält er ein Bier, und die andere fährt nur dann aus der Hosentasche, wenn am Laptop der nächste Lo-Fi-Beat angeschoben werden muss.

Auf dem Anthologiealbum »All that Glue« geben Sleaford Mods nun Hits, aufpolierte Raritäten und B-Seiten-Tracks heraus. Den Hörer erwarten 22mal: Rumpelschlagzeug und fetter E-Bass, selten mal Einsprengsel von Gitarre oder Keyboard, immer aber aggressive Texte, die im East-Midlands-Akzent hingeschimpft Wucht entwickeln.

Hier fühlt sich Punk wieder frisch an – dabei ist er sonst nichts als ein kulturindustrieller Witz, den die Generation des ökonomischen Niedergangs irgendwie zu ernst genommen hat. Punk hat tot angefangen und fragt sich seitdem, ob er nicht gestorben sei. Die Antwort ist einfach: Punk ist nicht tot, er ist nur meistens ganz absichtlich scheiße. Nicht aber bei den Mods.

Die Platte, die sich hier in den letzten Tagen auf die Spitzenpositionen der UK-Album-Charts kämpft, ist Musik von Typen, die im Sozialamt und einer Hühnerfabrik gearbeitet und die eine Ahnung von den Alltagssorgen und dem täglichen Kampf der lohnabhängigen Klasse haben. Diese zwei Figuren tragen Gesichter wie aus Filmen von Ken Loach und – so lassen Fans der Band nicht selten verlauten – bringen das zum Ausdruck, was viele fühlen.

In einer Zeit, in der von Klassenbewusstsein kaum die Rede sein kann, ist das vor allem Wut. Und die ist mal beißend und spottend, mal überschlägt sie sich, trifft aber oft auch genau den Kern. Der Song »Jobseeker« (Arbeitsuchender), in der Promophase (kulturindustrielles Diktat) rauf- und runtergespielt, steht für letzteres. Hier wird ein Schlagabtausch zwischen einem Jobcenterschergen und Williamson wiedergegeben.

Da ist viel Witz drin, Schimpfsalven gegen die Charaktermaske der Armutsverwaltung. Williamson kennt aber auch die bitteren Auswirkungen des Forder- und Förderzirkus auf die Psyche der Jobseeker: »I’m a mess. Desperately clutching onto a leaflet on depression, supplied to me by the NHS.« (Ich bin ein Wrack. Klammere mich verzweifelt an eine Broschüre über Depression, die mir die nationale Gesundheitsbehörde gegeben hat.) Die Punchlines radieren das Elend eben nicht aus, sind nicht Ventil.

Resilienz heißt für die Sleaford Mods nicht, sich mit dem Gegebenen abzufinden, die Kraft aufzubringen, sich in das kapitalistische Gesellschaftsganze einzupassen. Resilienz heißt: Sich das Entsetzen über die Lebensumstände der Massen in der bürgerlichen Gesellschaft nicht abjagen lassen und sich dagegenstemmen.

Linker Sprechgesang mit Punk­einschlag. Kann das eigentlich gut sein? Die ästhetischen Maßgaben des Sprechgesangs hat 2001 Kool Savas so festgeschrieben: »Du brauchst weder Fame, noch dir ein Auto zu hol‘n, sondern Rhymes, die zum Instrumental passen und flow‘n.« Bei Sleaford Mods reimt sich viel, aber nicht auf die Art wie »Hose« und »Dose«, sondern wie »Herr Premierminister« auf »Fuck off!«.