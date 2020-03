Viruskrise: Tschentscher über Bayern verägert

Hamburg. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher hat sich verärgert über bayerische Alleingänge im Kampf gegen die Coronaviruspandemie geäußert. »Es gibt diejenigen, die darauf achten, dass es koordiniert zugeht. Und es gibt eine bayerische Staatsregierung, in der der Kultusminister in der Kultusministerkonferenz Schulschließungen ablehnt, während sein Ministerpräsident zeitgleich mit Schulschließungen vorangeht«, sagte der SPD-Politiker der Wochenzeitung Die Zeit. So etwas stifte Verwirrung. Letztlich sei diese Krise kein »Wettbewerb um politische Popularität«. (dpa/jW)