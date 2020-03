»Die türkische Invasion in Nordsyrien – Hintergründe, Akteure und ihre strategischen Ziele«. Veranstaltung mit Ferda Cetin (kurdischer Nationalkongress) und Ayten Kaplan (Autorin, Die Linke) über die türkische Invasion in Rojava. Donnerstag, 12.3., 19 Uhr, Einewelthaus, Schwanthalerstr. 80, München. Veranstalter: Münchner Bündnis gegen Krieg und Rassismus u. a.

»One Wall, two Jails«. Vortrag und Diskussion mit Daniel Alexander Schacht über die Lage der Palästinenser. Donnerstag, 12.3, 19 Uhr, Kulturzentrum Pavillon, Lister Meile 4, Hannover. Veranstalter: Palästina-Initiative

»Sehnsucht nach Djamila«. Film (UdSSR 1969) von Irina Poplawskaja. Donnerstag, 12.3., 19 Uhr, Kulturbaustelle, Friedrich-König-Str. 35, Suhl. Info: th.rosalux.de

»Freiheit für Julian Assange!« Vortrag über die Verfolgung von Julian Assange. Freitag, 13.3., 19 Uhr, Villa Ichon, Goetheplatz 4, Bremen. Veranstalter: DFG-VK u. a.

»Ich nahm die rote Fahne und schrie: Hoch der Friede und die Revolution!« Veranstaltung zum Internationalen Frauentag mit Nadja Bennewitz (Historikerin), Freitag, 13.3., 19.30 Uhr, Villa Leon, Philipp-Koerber-Weg 1, Nürnberg. Veranstalter: Deutscher Freidenkerverband e. V. Nürnberg

»We should all be feminists«. Für einen klassenkämpferischen Feminismus! Vortrag, Sonnabend, 14.3., 19 Uhr, Lüttje Lüüd, Veddeler Brückenstr. 122, Hamburg. Veranstalter: ARAG u. a.