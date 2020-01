Neue US-Sanktionen gegen Teheran

Washington. Nach den iranischen Angriffen auf US-Militärstützpunkte im Irak haben die USA weitere Wirtschaftssanktionen gegen Teheran verhängt. Das teilten US-Außenminister Michael Pompeo und Finanzminister Steven Mnuchin am Freitag in Washington mit. US-Präsident Donald Trump hatte bereits am Mittwoch neue Sanktionen angekündigt. Am Donnerstag hatte er gesagt, bestehende Sanktionen gegen den Iran seien bereits verschärft worden. Er hatte aber keinerlei Details genannt, sondern auf eine spätere Bekanntmachung verwiesen. (dpa/jW)