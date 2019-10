Sachsen: Sondierung für Koalition beendet

Dresden. Sachsen steuert auf eine »schwarz-grün-rote« Koalition zu. Vertreter von CDU, Bündnis 90/Die Grünen und SPD beendeten am Donnerstag nachmittag ihre Sondierungsgespräche; sie wollen ihren Parteigremien nun die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen vorschlagen. Die drei Parteien hielten die Ergebnisse ihrer Sondierungen in einem 14seitigen Papier fest. Bei den Grünen soll am Sonnabend kommender Woche ein Parteitag darüber entscheiden, ob das Sondierungspapier eine ausreichende Grundlage für Koalitionsverhandlungen ist. (dpa/AFP/jW)