»Cum-Ex«: Razzia bei Commerzbank

Frankfurt am Main. Auf der Suche nach Beweisen für »Cum-Ex«-Aktiendeals haben Fahnder am Dienstag Räume der Commerzbank in Frankfurt am Main durchsucht, wie das Handelsblatt gestern berichtete. Demnach haben die Ermittler den Verdacht, dass die Commerzbank als Verkäufer von Aktienpaketen, die für den »Cum-Ex«-Handel verwendet wurden, beteiligt war. (dpa/jW)