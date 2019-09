SAV-Spaltung: Neue Organisation gegründet

Berlin. Nach der am Samstag auf einer Bundeskonferenz in Berlin vollzogenen Spaltung der trotzkistischen Sozialistischen Alternative (SAV) hat die bisherige Mehrheit des SAV-Bundesvorstands eine neue Organisation gegründet. Der Sozialistischen Organisation Solidarität (Sol) gehört auch der ehemalige SAV-Bundessprecher Sascha Stanicic an, wie es in einer am Dienstag verbreiteten Pressemitteilung hieß. Die zweite Bundessprecherin Lucy Redler, die auch dem Bundesvorstand der Partei Die Linke angehört, verbleibt hingegen in der SAV. Die Mehrheit des Bundesvorstands wirft der Richtung um Redler vor, offen für eine »Verwässerung« der sozialistischen Programmatik zu sein. Die Sol wird den Angaben zufolge die bisherige SAV-Monatszeitung und den Manifest-Verlag fortführen. (jW)