Krebs-Diagnose: Schwesig legt SPD-Vorsitz nieder

Schwerin. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat Brustkrebs und legt deswegen ihr Amt als kommissarische SPD-Chefin nieder. Das gab sie bei einer Kabinettssitzung am Dienstag in Schwerin bekannt, wie die Staatskanzlei mitteilte. Im Anschluss sagte Schwesig vor Journalisten in der Staatskanzlei, ihre medizinische Behandlung sei überwiegend ambulant möglich, und betonte, dass viele Frauen mit der gleichen Diagnose zeigten, dass ein couragierter Umgang mit der Krankheit, Therapie und Berufstätigkeit vereinbar seien. (dpa/jW)