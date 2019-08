»100 Jahre Münchner Räterepublik«. Was können wir lernen aus der Münchner Räterepublik? Ist die Räterepublik die Antwort auf die Krise der liberalen kapitalistischen Demokratie? Vortrag und Diskussion mit Bernd Langer von »Kunst und Kampf«. Heute, 13.8., 19.30 Uhr, Karl-Liebknecht-Haus, Rosa-Luxemburg-Saal, Kleine Alexanderstr. 28, Berlin. Veranstalter: Die Linke. Basisorganisation »Merkste selba!?«

»Die große Freiheit ist es nicht geworden: Was sich für die Ostdeutschen seit der Wende verschlechtert hat«. Buchvorstellung und Gespräch: Stefan Wende diskutiert mit dem Autor Matthias Krauß. Mittwoch, 14.8., 16 Uhr, Rathausfoyer, Am Markt 2, Fürstenwalde. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung Brandenburg, RL-Club Fürstenwalde

»›Tatort Kurdistan‹, Café: Amateurdokumentarfilme aus Afrin«. In »Afrin – meine letzten Tage« fängt der Aktivist Mehmud Cakmaki die Stimmung vor der Massenvertreibung auf. Mehedin Arsalan berichtet in »Creators of Hope« von Theaterarbeit und der Suche nach Hoffnung. Kurdisch mit deutschen Untertiteln. Mittwoch, 14.8., 19 Uhr, »Centro Sociale«, Sternstraße 2, Hamburg. Veranstalter: »Tatort Kurdistan«, Hamburg

»Blickwinkel-Idols – Eine Hommage an Tina Modottis Mexiko«. Eröffnung der Fotoausstellung mit Arbeiten von Julia Zechiel, Karla Stöhr, Nicole Jatta und Merle Jothe. Mittwoch, 14.8., 19 Uhr, Franz-Mehring-Platz 1, Berlin. Veranstalter: »Münzenberg-Forum Berlin«