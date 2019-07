China: KP-Führer Li Peng gestorben

Beijing. Der frühere Vorsitzende des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses der VR China, Li Peng, ist am Montag abend im Alter von 91 Jahren in Beijing gestorben. Das berichtete die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag. In einer Würdigung bezeichnete die Kommunistische Partei den langjährigen Ministerpräsidenten als »herausragenden proletarischen Revolutionär, Staatsmann und Führer der Partei«. Er gilt als einer der Verantwortlichen für die Niederschlagung der prowestlichen Ausschreitungen auf dem Beijinger Tiananmen-Platz 1989. Er habe damals laut Xinhua »entschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Unruhen zu stoppen und den konterrevolutionären Aufstand zu unterdrücken«. (Xinhua/dpa/jW)