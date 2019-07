Spanien: Sánchez scheitert im ersten Wahlgang

Madrid. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez hat die erste Parlamentsabstimmung über seine Wiederwahl deutlich verloren. Am Dienstag votierten 170 Abgeordnete gegen, aber nur 124 Abgeordnete für den 47jährigen. 52 enthielten sich und vier waren abwesend. Im ersten Wahlgang benötigte der sozialdemokratische Regierungschef eine absolute Mehrheit von 176 Stimmen, die er deutlich verpasste. Gemäß Verfassung wird nun 48 Stunden später, also am Donnerstag, eine zweite Runde stattfinden. Dann genügt Sánchez eine einfache Mehrheit. Jedoch ist noch völlig unsicher, ob er die dafür nötige Unterstützung anderer Gruppierungen bekommen wird – allen voran des linken Bündnisses Unidas Podemos (UP). Bei den noch laufenden Verhandlungen gab es am Dienstag noch keine Einigung. (dpa/jW)