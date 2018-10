China empfängt Japans Regierungschef Abe

Beijing. Erstmals seit sieben Jahren ist am Donnerstag wieder ein japanischer Regierungschef zu einem Besuch in China eingetroffen. »Unsere beiden Länder machen kontinuierlich Fortschritte dabei, die Beziehungen zu verbessern«, sagte Abe vor seinem Abflug in Tokio. Mit Blick auf den Gebietskonflikt der beiden Staaten um das Ostchinesische Meer erklärte er, diese Region solle wieder »ein Meer des Friedens, der Freundschaft und der Zusammenarbeit« werden. (AFP/Xinhua/jW)