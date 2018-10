Riad: Chaschukdschi mit Vorsatz getötet

Riad. Saudi-Arabien hat in der Affäre um den gewaltsamen Tod des Journalisten Dschamal Chaschukdschi erneut eine Kehrtwende vollzogen und eine Absicht bei der Tat eingeräumt. Die Verdächtigen in dem Fall hätten mit Vorsatz gehandelt, teilte die Generalstaatsanwaltschaft des Königreichs am Donnerstag mit, wie die staatliche Agentur SPA meldete. Über weitere Einzelheiten informierte die saudische Staatsanwaltschaft zunächst nicht, etwa wie Chaschukdschi getötet wurde. Unbekannt ist auch weiterhin, was mit der Leiche des Opfers geschehen ist. Vermutungen über eine Verstrickung von Kronprinz Mohammed bin Salman weist das Land weiterhin zurück. Das EU-Parlament forderte unterdessen am Donnerstag einen europaweiten Waffenexportstopp nach Saudi-Arabien. In einer Entschließung heißt es, die Tat sei wahrscheinlich nicht ohne das Wissen des Kronprinzen begangen worden. (dpa/jW)