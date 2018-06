Fahrverbote

Das seit zwei Wochen in Hamburg geltende Fahrverbot für ältere Dieselfahrzeuge zeigt Wirkung. In den betroffenen Bereichen der Stresemannstraße und der Max-Brauer-Allee ist die Anzahl der älteren Dieselautos spürbar zurückgegangen. Dafür sind die Straßenabschnitte zum beliebten Treffpunkt neuerer Fahrzeuge geworden. Gemunkelt wird, dass sämtliche 238.000 wegen Schummelsoftware aus dem Verkehr gezogenen Mercedes-Diesel-Fahrzeuge demnächst regelmäßig in Formationsstaffeln die Stresemannstraße befahren. Die Behörden empfehlen Fußgängern, die Passagen mit den Luftmessstellen weiträumig zu umgehen – der Umweg über die B 5 (Bergedorf) beträgt nur 20 Kilometer . Langfristig plant die Bürgerschaft an den Straßenabschnitten die Errichtung von Frischluft-Wellness-Oasen. Das wird die Attraktivität Hamburgs für Touristen erhöhen.