Podgorica. Milo Djukanovic ist am Sonntag erneut als Staatsoberhaupt Montenegros vereidigt worden. Der 56jährige, der vor einem Monat mit klarer Mehrheit gewählt worden war, legte in Cetinje, dem Sitz des Präsidenten, den Amtseid ab. Er bekräftigte in seiner Antrittsrede, das Land nach der Mitgliedschaft in der NATO auch in die EU führen zu wollen. (dpa/jW)