Bamako. Bei einem bewaffneten Überfall im westafrikanischen Mali sind mindestens zwölf Zivilisten getötet worden. Der Angriff sei am Sonnabend auf einem Markt in der Stadt Boulekessi nahe der Grenze zu Burkina Faso verübt worden, wie am Sonntag von der »G 5«-Sahel-Eingreiftruppe bekanntgegeben wurde. Malische Truppen unter dem »G 5«-Sahel-Kommando stünden »im Zentrum dieses Vorfalls«.(AFP/jW)