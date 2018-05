Saudi-Arabien fängt Rakete aus Jemen ab

Riad. Die saudische Luftabwehr hat am Montag nach eigenen Angaben eine aus dem Jemen abgefeuerte ballistische Rakete über der Stadt Dschasan im Süden des Landes abgeschossen. Zuvor hatte die in weiten Teilen des Jemen herrschende Ansarollah erklärt, eine Rakete auf den Flughafen der Stadt abgefeuert zu haben. Saudi-Arabien führt gemeinsam mit einer Militärallianz Krieg in dem Nachbarland mit dem Ziel, die Ansarollah zu stürzen. (Reuters/jW)