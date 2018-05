Syrische Regierung: Damaskus »komplett sicher«

Damaskus. Die syrische Regierung hat nach dem Abzug der Truppen des »Islamischen Staates« (IS) aus deren letzter Bastion im Süden von Damaskus die syrische Hauptstadt für »komplett sicher« erklärt. Dies geht aus einer Stellungnahme der syrischen Streitkräfte hervor, wie am Montag die staatliche Nachrichtenagentur SANA meldete. Erstmals seit 2012 ist damit die gesamte Region wieder unter Kontrolle der Regierung. Zuvor wurde der Vorort Hadschar Al-Aswad und das palästinensische Flüchtlingslager von islamistischen Kampfgruppen befreit. Diese zogen in Richtung Osten ab. (AFP/jW)