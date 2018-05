Pintilie gestorben

Lucian Pintilie, der Rebell des rumänischen Theaters und Films, ist am Mittwoch im Alter von 84 Jahren in Bukarest gestorben. 1968 machte er in Rumänien mit seinem Film »Reconstituirea« (»Die Rekonstruktion«) Furore. Es ist eine schwarze Kriminaltragikomödie, in der Machtmissbrauch und Inkompetenz lächerlich gemacht werden. Der Film wurde umgehend verboten und gilt heute als Klassiker der rumänischen Filmgeschichte. Ein Skandal war auch Pintilies Inszenierung des »Revisors« von Nikolai Gogol 1972 am Bukarester Bulandra-Theater mit vielen regierungskritischen Anspielungen. Nach wenigen Vorstellungen, die das Publikum aus Begeisterung stehend verfolgte, wurde die Aufführung verboten und der Theaterdirektor Liviu Ciulei abgesetzt. (dpa/jW)