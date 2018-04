Venezuela bereit zu Dialog mit USA

New York. Venezuelas Außenminister Jorge Arreaza hat am Rande einer UN-Tagung in New York die Bereitschaft von Präsident Nicolás Maduro betont, zu Gesprächen mit US-Staatschef Donald Trump und dessen designiertem Außenminister Michael »Mike« Pompeo zusammenzukommen. »Wir sind zu Gesprächen mit jedem bereit, der mit uns reden will«, sagte er am Mittwoch (Ortszeit) in einem Interview des staatlichen Fernsehens Venezuelas.

Die USA hatten am 8. März 2016 ein Dekret erlassen, das Venezuela zu einer »außerordentlichen und ungewöhnlichen Gefahr für die nationale Sicherheit« der Vereinigten Staaten erklärte. Zudem hat Washington Sanktionen gegen das südamerikanische Land erlassen und angekündigt, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl am 20. Mai nicht anerkennen zu wollen. (Xinhua/jW)