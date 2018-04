In der Ukraine wurde am Donnerstag an den 32. Jahrestag der Atomkatastrophe in Tschernobyl erinnert. Mit Schweigeminuten, Gottesdiensten, Kerzen und Blumen gedachten die Menschen der Opfer des Unglücks in dem Kernkraftwerk. Präsident Petro Poroschenko kündigte bei einem Besuch in der unbewohnten Stadt Prypjat an, dass die neue Hülle über dem zerstörten Reaktor im Dezember endgültig in Betrieb gehen werde. Die Abschirmung hätte schon 2013 fertig sein sollen, aus finanziellen Gründen wurde der Termin mehrere Male verschoben. (TASS/dpa/jW)