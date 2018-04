Syrische Armee weiter auf Vormarsch

Damaskus. Die syrische Armee drängt die in der Umgebung der Hauptstadt Damaskus verbliebenen Aufständischen weiter zurück. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur SANA rückten Einheiten des Militärs am Donnerstag von verschiedenen Seiten aus in das südlich von Damaskus gelegene Hadschar Al-Aswad ein und eroberten mehrere Gebäude und Tunnel von der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS). Dutzende Terroristen seien getötet und zahlreiche Waffen zerstört worden, so SANA weiter. (SANA/jW)