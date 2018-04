Ankara. Die Außenminister der Türkei, Russlands und des Iran kommen am Sonnabend in Moskau zusammen, um über die Lage in Syrien zu beraten. Das teilte die Regierung in Ankara am Donnerstag mit. Ziel sei es, die Anstrengungen zur Beruhigung der Lage in Syrien sowie zur »Bekämpfung des Separatismus« zu verstärken. Zudem solle humanitäre Hilfe für die Konfliktgebiete organisiert werden. (Xinhua/jW)