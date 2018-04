Washington. US-Präsident Donald Trump hat seine Teilnahme am Amerika-Gipfel Ende der Woche in Peru abgesagt. Präsidialamtssprecherin Sarah Sanders teilte am Dienstag mit, anstelle Trumps werde Vizepräsident Michael Pence nach Lima reisen. Trump werde im Lande bleiben, »um die amerikanische Antwort auf ­Syrien zu überwachen und die Entwicklungen rund um den Globus im Auge zu behalten«. (Reuters/jW)