Die Mafia bombt wieder

Ein ohrenbetäubender Knall zerriss am Montag die Stille in der ländlichen Umgebung von Limbadi in der Provinz Vibo Valentia. Schnell schlossen die Flammen das Auto ein, in dem der 42jährige Matteo Vinci der Explosion zum Opfer gefallen war. Verletzt wurde auch sein Vater. Wie erste Ermittlungen ergaben, war die Ursache der Explosion kein technisches Versagen des methanbetriebenen Ford Fiesta, sondern eine von Unbekannten am Fahrzeug angebrachte Bombe. Ein klares Zeichen der örtlichen Mafia, eines Clans der ’Ndrangheta. So jedenfalls sehen es die Ermittler der Staatsanwaltschaft Catania, die den Fall jetzt untersucht. Am Dienstagmorgen wurde ein Clanmitglied verhaftet.

Die Ermittlungen stehen einen Tag nach dem Anschlag zwar noch am Anfang, doch kann ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden. Nahezu sämtliche Gemeinden der Provinz werden kommissarisch regiert, weil die ’Ndrangheta bei den regulären Kommunalwahlen entweder Stimmen gekauft oder die Wähler erpresst hatte.

Matteo Vinci hatte auf der alternativen Liste »Limbadi libera e democratica« für die jüngsten Gemeindewahlen kandidiert. Die Bewegung steht für eine Abkehr vom organisierten Verbrechen und für demokratischen Widerstand gegen die Mafia. Möglicherweise war das Engagement des 42jährigen sein Todesurteil, das nun demonstrativ vollstreckt wurde.

Derartige »Zeichen« sind bei der italienischen Mafia nicht neu, der jetzige drastische Akt zeigt jedoch, dass in der aktuell politisch instabilen Lage des Landes die militanten Aktionen der Clans zunehmen.

Matteo Vinci war früher Pharmareferent, kehrte dann aber auf den Bauernhof der Familie zurück. Seit längerem befand sich seine Familie in einem Nachbarschaftsstreit mit dem Mancuso-Clan. Der ist der örtliche Ableger der kalabresischen ’Ndrangheta, und kontrolliert die kriminellen Machenschaften in der Provinz . Im Jahre 2014 eskalierte der Streit zwischen Matteo Vinci und Sara Mancuso, der Schwester eines der örtlichen Clanbosse derart, dass die Ordnungskräfte einschreiten mussten und alle Beteiligten – einschließlich der Vincis – zur Beruhigung kurzzeitig inhaftierten.

Im November 2017 wurde der beim jetzigen Attentat schwerverletzte 73jährige Vater Francesco Vinci von einem Mitglied des Mancuso-Clans (Clan: ’Ndrina, plur. ’Ndrine) mit einem Machetenhieb attackiert. Damalige Ermittlungen, ob auch die Familie Vinci möglicherweise in Mafiageschäfte verwickelt sein könnte, blieben ergebnislos.

Die jetzigen Untersuchungen konzentrieren sich eher auf den Clan Mancuso als auf das familiäre Umfeld des Opfers. Als erste Maßnahme verhafteten die Agenten der Antimafiaeinheit den Ehemann Sara Mancusos, Domenico Di Grillo. Ihm wird illegaler Waffenbesitz vorgeworfen, nachdem die Polizisten mehrere nicht zugelassene Feuerwaffen in seinem Haus fanden.

Dass Personen aus dem unmittelbaren Umfeld der Führungsspitze des Mancuso-Clans verhaftet wurden, zeigt, dass die Ermittler weitgehend überzeugt sind, dass die ’Ndrangheta Urheber des Attentats ist.

Haupterwerb des Clans, der nahezu alle Geschäfte im Umfeld von Vibo Valentia kontrolliert, ist Drogen- und Waffenhandel. Von Kalabrien aus gingen Kriegswaffen an islamistische Rebellen in Nigeria sowie an die kolumbianische Guerilla. Über den umgekehrten Weg gelangten aus Kolumbien über Westafrika Drogen im Wert von Millionen Euro nach Europa. Da die ’Ndrine Mancuso die damit verbundenen logistischen Anforderungen nicht allein bewältigen kann, hat sie intensive Beziehungen zu Cosa Nostra und Camorra aufgebaut. Ihr stehen sowohl der kalabresische Hafen von Gioia Tauro als auch die Häfen von Neapel und Palermo zur Verfügung.