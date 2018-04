»Wie soll das kontrolliert werden?«

Immer weitergehende Befugnisse für Geheimdienst und Polizei: Demonstranten fordern Abkehr von der Totalüberwachung (Berlin, 1.August 2017) Foto: Jörg Carstensen/dpa

Die EU-Kommission wird am 17. April einen Gesetzesvorschlag einbringen, um »grenzüberschreitend den Zugang zu sogenannten elektronischen Beweismitteln zu erleichtern«. Worum geht es dabei?

Firmen, die in der Europäischen Union Internetdienstleistungen erbringen, sollen den Sicherheitsbehörden deutlich schneller Auskunft geben, als das derzeit der Fall ist. Dies betrifft vor allem die sogenannten Cloud-Daten, also persönliche Informationen, die auf Servern von Facebook, Google, Microsoft oder Apple gespeichert sind. Der neue Gesetzesvorschlag richtet sich aber auch an europäische Unternehmen, in Deutschland beispielsweise Anbieter wie die Telekom, GMX oder Posteo. Zukünftig sollen sogenannte Direktanfragen erlaubt sein.

Ist zu befürchten, dass die Polizei und die Geheimdienste dann künftig zu Telekommunikationsdaten noch leichteren Zugang erhielten als bisher schon?

Genau das ist das Ziel. Einige US-Anbieter erlauben schon jetzt solche direkte Abfragen, allerdings lediglich für die sogenannten Bestandsdaten oder Verkehrsdaten. So kann beispielsweise herausgefunden werden, wem ein Account gehört, wann Nachrichten verschickt wurden oder mit welcher IP-Adresse der Nutzer aktiv war. Mit der neuen Regelung würden die Internetanbieter gezwungen, auch die Inhalte direkt an die Behörden herauszugeben. Die Kommission wird hierzu wahrscheinlich Fristen nennen, innerhalb derer ein Ersuchen erfüllt sein muss.

Mit welcher Argumentation versucht die EU-Kommission, dies durchzusetzen?

Es wird argumentiert wie hierzulande bei der Einführung der Vorratsdatenspeicherung: Die Daten im Internet seien extrem flüchtig, deshalb müsse schnell gehandelt werden. Damit soll Druck erzeugt werden, um die Zweifler zur Zustimmung zu bewegen.

Viele Leute meinen ja, die geplante Internetüberwachung sei für sie persönlich gar kein Problem, sie hätten doch gar nichts zu verbergen. Weshalb stellt sich das aus Ihrer Sicht anders dar? Welche Gefahren lauern tatsächlich?

Das ist ein bedauerliches Verständnis von privater Kommunikation. Wenn ich einen Brief versende und weiß, dass er jederzeit von Behörden geöffnet werden könnte, werde ich mir den Inhalt vielleicht nochmal überlegen. Genauso ist es bei der Telekommunikation. Die sollte aber so privat wie möglich sein, und hier muss der Staat für Garantien sorgen.

Gäbe es mit der Einführung des Gesetzes beim internationalen Datentausch noch parlamentarische oder öffentliche Kontrollmöglichkeiten? Was wird sich dadurch ändern?

Generell ist es schwierig, die Polizei oder die Geheimdienste beim Abhören der Telekommunikation oder der Überwachung des Internetverkehrs zu kontrollieren. Schon im eigenen Land stoßen wir da oft auf große Ignoranz, noch schwerer ist dies in der internationalen Zusammenarbeit. Problematisch ist etwa, dass die rechtlichen Hürden für einen grenzüberschreitenden Zugriff durch deutsche Behörden drastisch niedriger liegen könnten als im eigenen Land, wenn für eine solche Maßnahme keine richterliche Anordnung erforderlich ist. Wie soll das kontrolliert werden?

Was haben Sie in Ihrer kleinen Anfrage an die Bundesregierung dazu erfahren? Haben Sie detaillierte Auskünfte bekommen oder ist man Ihren Fragen ausgewichen?

Das Bundesinnenministerium ist üblicherweise nicht besonders auskunftsfreudig, das hat sich bestätigt. Immerhin wissen wir: Die Bundesregierung befürwortet, dass die Kommission Direktanfragen bei den Internetdienstleistern jetzt per Dekret regeln will.

Bürgerrechtsgruppen haben bislang erfolgreich gegen die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung gekämpft. Wie ist der aktuelle Stand?

Der Europäische Gerichtshof hat die anlasslose Vorratsdatenspeicherung letztes Jahr untersagt. Vom Tisch ist das Thema aber längst nicht, im Gegenteil. Viele Mitgliedsstaaten arbeiten jetzt an eigenen Lösungen. Im Fokus der Telekommunikationsüberwachung stehen derzeit vor allem Messengerdienste wie Whatsapp oder Telegram, entsprechende Forderungen zu deren Überwachung sind im Koalitionsvertrag niedergelegt. Telekom und Vodafone wollen nach eigener Aussage keine Standortdaten von Handy-Nutzern mehr speichern oder herausgeben und legen sich deshalb mit den Staatsanwaltschaften an.