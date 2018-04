Neofaschisten demonstrieren in Split

Split. In der kroatischen Küstenstadt Split haben am Dienstag mehrere Dutzend ehemalige Kämpfer der sogenannten Kroatischen Verteidigungskräfte (HOS) anlässlich der Gründung ihrer lokalen paramilitärischen Einheit vor 27 Jahren eine Kundgebung abgehalten. Wie lokale Medien berichteten, riefen die in schwarze Uniformen gekleideten Männer mehrfach den Gruß der faschistischen kroatischen Ustascha: »Für die Heimat bereit«. Vor 77 Jahren, am 10. April 1941, wurde der Anführer der Ustascha, Ante Pavelic, von den deutschen und italienischen Besatzern als Machthaber im Unabhängigen Staat Kroatien eingesetzt. Die ehemalige HOS-Einheit war nach dem Ustascha-Politiker Rafael Boban benannt worden. (jW)