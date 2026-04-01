Grünes Licht aus Brüssel: RTL darf Pay-TV-Sender Sky kaufen

REUTERS/Wolfgang Rattay Das RTL-Deutschland-Hauptquartier in Köln (12.11.2012)

Brüssel. RTL darf in Deutschland den Pay-TV-Sender Sky übernehmen. Die EU-Kommission in Brüssel gab am Donnerstag grünes Licht für die Übernahme der deutschsprachigen Sky-Angebote. Der RTL-Konzern mit Sitz in Luxemburg hatte den Kauf im vergangenen Juni angekündigt.

Der US-Konzern Comcast, Muttergesellschaft von Sky, erhält der Vereinbarung nach einen Festbetrag von 150 Millionen Euro, zu dem in den kommenden fünf Jahren je nach Entwicklung des RTL-Aktienkurses ein variabler Anteil von bis zu 377 Millionen Euro hinzukommt. Die Übernahme ist die größte in der Geschichte von RTL Deutschland. Der Aktienkurs stieg bei Eröffnung der Frankfurter Börse um gut 13 Prozent.

»Durch das Zusammengehen von RTL Deutschland und Sky Deutschland mit seinem Streamingdienst WOW entsteht ein einzigartiges Angebot für Unterhaltung, Sport und Informationen in den Bereichen Streaming, Free-TV und Pay-TV mit rund 11,5 Millionen zahlenden Abonnenten«, erklärte RTL im Juni. Sky hält unter anderem Rechte zur Übertragung der ersten und zweiten Fußballbundesliga sowie der britischen Premier League in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg. (AFP/jW)