Die französische Schauspielerin Nathalie Baye ist tot. Französischen Medienberichten zufolge erlag die Schauspielerin am Freitag abend in Paris im Alter von 77 Jahren einer neurodegenerativen Erkrankung. Die Charakterdarstellerin ist für die Vielfältigkeit ihrer Rollen berühmt, die sie in ihrer jahrzehntelangen Karriere verkörperte. Baye wurde am 6. Juli 1948 in Mainneville in der Normandie geboren. Sie drehte mit Regisseuren wie Jean-Luc Godard, Bertrand Blier und Xavier Dolan. Als ihr eigentlicher Entdecker gilt François Truffaut. In »Die amerikanische Nacht« spielte sie 1973 das Scriptgirl Joëlle und wurde schlagartig bekannt. In dem Psychodrama »Das grüne Zimmer« schaffte sie knapp fünf Jahre später den internationalen Durchbruch. Es folgten unter anderem »Die Verweigerung« (1981), »Verheiratet mit einem Toten« (1983) und »Catch Me If You Can« (2002). Für ihre Rolle in »Eine pornografische Beziehung« wurde Baye 1999 bei den Filmfestspielen von Venedig als beste Darstellerin ausgezeichnet. Den französischen Filmpreis César erhielt sie je zweimal als beste Haupt- und beste Nebendarstellerin. (dpa/jW)