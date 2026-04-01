Nachschlag: Geh zu ihr

PROGRESS Film-Verleih/Norbert Kuhröberundefined/mdr/rbb Eskapismus, als es noch nicht cool war

Jegliches hat seine Zeit, auch die Legende. Heute heißt die Rummelsburger Bucht nach dem Drehort: Paul-und-Paula-Ufer. In der Pfarrstraße gibt es die Buchhandlung »Paul & Paula«, parallel zur Bucht eine Ulrich-Plenzdorf-Straße. Die Legende ist Legende geworden. Und doch Ausdruck einer heute kaum noch nachzupürenden Stimmung. 1973, zwei Jahre nach dem VIII. Parteitag, der Sozialismus hatte sich kulturell befreit, diese Befreiung aber mit einer wirtschaftlich fatalen Wende erkauft. Letzteres interessierte ein paar Prinzipienreiter, sie sollten auf lange Sicht recht behalten. Ersteres erfasste das ganze Land und scheint nirgends intensiver erfasst als in der Legende. Der Zufall, ein Arschloch. Gleich zu Beginn laufen Paul und Paula aneinander vorbei. Geraten an andere, werden unglücklich, treffen sich erst, als die Weichen längst gestellt sind. Reparieren, was vor Jahren schiefgelaufen ist, man darf das wohl als Allegorie auf die DDR deuten. Am Ende stirbt die eine, zuliebe eines Kindes, der Zukunft also. (fb)