Vorschlag
Das lange Leiden der Levante
Millionenfach ermordet und vertrieben, fanden überlebende europäische Jüdinnen und Juden nach Holocaust und Zweitem Weltkrieg in der Levante eine neue (alte) Heimat. Mit der Gründung des Staates Israel ging die Nakba und damit die massenhafte Vertreibung arabischer Palästinenserinnen und Palästinenser einher. Seitdem ist die Region quasi im Dauerkriegszustand, und ein gerechter Frieden scheint ferner denn je. Der Sender zeigt den Dreiteiler am Stück. BRD 2025.
Israel und Palästina: Frieden unmöglich? Die Geburt des Konflikts. ZDF Info, 14.40 Uhr
Der Tod im Leben
Ach, wäre doch einfach nur aus gewesen: Richard kommt nach seinem Herzinfarkt aus dem Hospital zurück, nur damit Emily ihm das Restleben mit Diäten verderben kann. Doch der Recke wehrt sich gegen die Lustminderung, wie es seiner Klasse zu tun beliebt. USA 2007.
Gilmore Girls. Im Rausch vereint. Sixx, 14.40 Uhr
Rinderwahnsinn
Hochleistungskuh Pummel ist trächtig. Nun darf die dreijährige Alphamuh wieder auf die Weide. Der späte Nachmittag steht bei ARD Alpha im Zeichen des Rinds: »Vom Wegwerfkalb zum Alpenretter« und »Das Märchen von der bösen Kuh« folgen im Anschluss. BRD 2025.
Alphathema: Was macht die Kuh? Das Kuhexperiment. ARD Alpha, 15.15 Uhr
Sauf am Kiosk
Kaum das jW-Onlineabo abgeschlossen, schon ist die Jugend abhängig von den Endgeräten. E 2022.
Jung, online, süchtig. Droge Bildschirm. ZDF Info, 18.45 Uhr
Nützliche Antiantifa
So lästig Viktor Orbán ist, wenn es darum geht, an die NATO-Ostfront Waffen zu liefern, so gern hat man ihn und seine rechte Regierung, um so gegen Antifas zu prozessieren, wie es das eigene Saubermannimage nicht immer zulässt. Maja T. etwa wurde rechtswidrig, aber willfährig an Budapest ausgeliefert. BRD 2025.
Re: Ungarns Hetze gegen Antifaschisten. Arte, 19.40 Uhr
Kleine Kelten
Die letzte Bundesligavertretung im Wettbewerb, der SC Freiburg, kriegt es mit Real Club Celta de Vigo zu tun. Die großen Zeiten der kleinen Kelten liegen etwas zurück. Aber bei ihrem letzten Auftritt in der Europa League vor neun Jahren schafften es die Celtiñas bis ins Halbfinale und scheiterten nur knapp an Manchester United. BRD 2026.
Fußball der Herren: Europa League. Viertelfinale, Hinspiel: SC Freiburg – Celta Vigo. RTL, 20.15 Uhr
Scheiße!
Die Wichserdichte innerhalb der Menschheit will und will nicht abnehmen. Vielleicht kommt daher ja der viele Gram. Im Anschluss an die Wutprobe folgt, was nach Walter Benjamin zum Ausdruck von Unmut, nicht aber zum Recht verhilft: »Neuer Faschismus – Freie Wahlen in die Unfreiheit«. A 2026.
Nano-Doku. Immer mehr Wut: Warum sind wir so aggressiv? 3sat, 20.15 Uhr
Sippenwidrig
Wenn Kinder zum krankhaften Vermeiden von Anforderungen neigen, dann spricht die Forschung mittlerweile von »Pathological Demand Avoidance« (PDA). Das Syndrom belastet Kind, Eltern und Umfeld. CH 2025.
Familien am Limit. Wenn Kinder alle Grenzen sprengen. 3sat, 22.55 Uhr
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