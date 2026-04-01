Arte Journal Antifaschismus à la BRD: Maja T. an Orban übergeben

Das lange Leiden der Levante

Millionenfach ermordet und vertrieben, fanden überlebende europäische Jüdinnen und Juden nach Holocaust und Zweitem Weltkrieg in der Levante eine neue (alte) Heimat. Mit der Gründung des Staates Israel ging die Nakba und damit die massenhafte Vertreibung arabischer Palästinenserinnen und Palästinenser einher. Seitdem ist die Region quasi im Dauerkriegszustand, und ein gerechter Frieden scheint ferner denn je. Der Sender zeigt den Dreiteiler am Stück. BRD 2025.

Israel und Palästina: Frieden unmöglich? Die Geburt des Konflikts. ZDF Info, 14.40 Uhr

Der Tod im Leben

Ach, wäre doch einfach nur aus gewesen: Richard kommt nach seinem Herzinfarkt aus dem Hospital zurück, nur damit Emily ihm das Restleben mit Diäten verderben kann. Doch der Recke wehrt sich gegen die Lustminderung, wie es seiner Klasse zu tun beliebt. USA 2007.

Gilmore Girls. Im Rausch vereint. Sixx, 14.40 Uhr

Rinderwahnsinn

Hochleistungskuh Pummel ist trächtig. Nun darf die dreijährige Alphamuh wieder auf die Weide. Der späte Nachmittag steht bei ARD Alpha im Zeichen des Rinds: »Vom Wegwerfkalb zum Alpenretter« und »Das Märchen von der bösen Kuh« folgen im Anschluss. BRD 2025.

Alphathema: Was macht die Kuh? Das Kuhexperiment. ARD Alpha, 15.15 Uhr

Sauf am Kiosk

Kaum das jW-Onlineabo abgeschlossen, schon ist die Jugend abhängig von den Endgeräten. E 2022.

Jung, online, süchtig. Droge Bildschirm. ZDF Info, 18.45 Uhr

Nützliche Antiantifa

So lästig Viktor Orbán ist, wenn es darum geht, an die NATO-Ostfront Waffen zu liefern, so gern hat man ihn und seine rechte Regierung, um so gegen Antifas zu prozessieren, wie es das eigene Saubermannimage nicht immer zulässt. Maja T. etwa wurde rechtswidrig, aber willfährig an Budapest ausgeliefert. BRD 2025.

Re: Ungarns Hetze gegen Antifaschisten. Arte, 19.40 Uhr

Kleine Kelten

Die letzte Bundesligavertretung im Wettbewerb, der SC Freiburg, kriegt es mit Real Club Celta de Vigo zu tun. Die großen Zeiten der kleinen Kelten liegen etwas zurück. Aber bei ihrem letzten Auftritt in der Europa League vor neun Jahren schafften es die Celtiñas bis ins Halbfinale und scheiterten nur knapp an Manchester United. BRD 2026.

Fußball der Herren: Europa League. Viertelfinale, Hinspiel: SC Freiburg – Celta Vigo. RTL, 20.15 Uhr

Scheiße!

Die Wichserdichte innerhalb der Menschheit will und will nicht abnehmen. Vielleicht kommt daher ja der viele Gram. Im Anschluss an die Wutprobe folgt, was nach Walter Benjamin zum Ausdruck von Unmut, nicht aber zum Recht verhilft: »Neuer Faschismus – Freie Wahlen in die Unfreiheit«. A 2026.

Nano-Doku. Immer mehr Wut: Warum sind wir so aggressiv? 3sat, 20.15 Uhr

Sippenwidrig

Wenn Kinder zum krankhaften Vermeiden von Anforderungen neigen, dann spricht die Forschung mittlerweile von »Pathological Demand Avoidance« (PDA). Das Syndrom belastet Kind, Eltern und Umfeld. CH 2025.

Familien am Limit. Wenn Kinder alle Grenzen sprengen. 3sat, 22.55 Uhr