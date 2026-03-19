Weimer: Beamte starteten Anfrage beim Verfassungsschutz

David Hammersen/dpa Protest am Rande des Festakts zur Eröffnung der Buchmesse am Mittwoch in Leipzig

Berlin. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer weiß nach eigenen Worten selbst nicht, was beim Verfassungsschutz gegen die drei vom Buchhandlungspreis ausgeschlossenen linken Läden vorliegt. »Das darf uns der Verfassungsschutz nicht im Detail sagen«, sagte der parteilose Politiker der Zeit. Weimer hatte die drei Läden in Berlin, Bremen und Göttingen von der Liste der Preisträger gestrichen, die eine Jury für die Auszeichnung ausgewählt hatte. Als Grund nannte er »verfassungsschutzrelevante Erkenntnisse«. Dafür gab es scharfe Kritik der Opposition und aus der Kulturbranche.

Der Kulturausschuss im Bundestag lud Weimer am Mittwoch zu einem Sachstandsbericht. Neue Erkenntnisse brachte die Befragung dort aber nicht. Weimer wiederholte im Wesentlichen, was er bereits der Zeit gesagt hatte. Zum Ablauf gab Weimer in dem Interview an: »Unsere Fachbeamten, die sich in der Buchhandlungsszene sehr gut auskennen, hatten in drei Fällen grundsätzliche Zweifel an der Preiswürdigkeit.« Daraufhin sei über das Innenministerium beim Verfassungsschutz angefragt worden. Die Antwort sei gewesen, dass hier »etwas Ernsthaftes vorliegt«, sagte Weimer.

In Schreiben an die drei Buchhandlungen hatte es fälschlich geheißen, die Jury habe sie nicht für die Auszeichnung ausgewählt. Weimers Veto wurde nicht erwähnt. Dazu sagte Weimer in dem Interview: »Das war eine Standardabsage per E-Mail, die hundertfach verschickt wurde. Den Vorwurf der Lüge weise ich zurück.« Auch gegen den Vorwurf eines politischen Eingriffs wehrte sich Weimer. »Das ist überhaupt nicht als Kulturkampf gedacht«, erläuterte er.

Einige Mitglieder des Kulturausschusses gingen Weimer scharf an. Der Ausschussvorsitzende Sven Lehmann (Grüne) sagte, die gute Nachricht sei, das in den drei ausgeschlossenen Buchläden der Umsatz nun so boome, dass Weimer zum »Mitarbeiter des Monats« ausgerufen worden sei. Es gehe aber nicht um die Läden, sondern um die Kunstfreiheit. Weimer trage zu einem Klima »der Einschüchterung, der Denunziation« bei. Der Linken-Abgeordnete David Schliesing sprach von »rechter Cancel-Culture«.

Der SPD-Abgeordnete Holger Mann sagte, er sei vom Ausschluss der drei Buchläden überrascht worden. Und er kritisierte: »Wir halten das hier angewandte Haber-Verfahren für nicht geeignet.« Gemeint ist die vom Innenministerium veranlasste Überprüfung der Empfänger staatlicher Förderung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz.

Die CDU-Abgeordnete Ottilie Klein unterstützte Weimer in dem Argument, »Extremismus« dürfe nicht mit staatlichen Geldern unterstützt werden. »Das hat dann auch nichts mehr mit Kunst- und Kulturfreiheit zu tun, denn wenn die Verfassung gefährdet ist, ist die Kunstfreiheit auch nicht mehr garantiert«, sagte sie. Der AfD-Politiker Ronald Gläser warf die Frage auf, warum andere Buchläden auf der Liste mit 118 Preisträgern nicht auch überprüft und gestrichen worden seien. Gläser nannte mehrere, die aus seiner Sicht ebenfalls nicht preiswürdig gewesen seien. (dpa/jW)