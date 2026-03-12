Palme für Streisand

Die US-amerikanische Sängerin, Schauspielerin und Regisseurin Barbra Streisand erhält beim diesjährigen Filmfestival von Cannes die Ehrenpalme. Die Auszeichnung werde am letzten Tag des Festivals verliehen, das in diesem Jahr vom 12. bis 23. Mai an der Côte d’Azur stattfindet, teilte das Festival mit. Streisand ist eine Musik- und Filmlegende: Sie veröffentlichte 37 Studioalben, gewann zehn Grammy Awards, zwei Oscars – darunter als erste Frau für den besten Originalsong – und elf Golden Globes. Mit Filmen wie »Funny Girl«, »Yentl«, »Is’ was Doc?« und »Liebe hat zwei Gesichter« prägte sie das Kino. (dpa/jW)