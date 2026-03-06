Kölner Dom kostet Touristen ab Juli Eintritt

Henning Kaiser/dpa

Köln. Der Kölner Dom wird jährlich von rund sechs Millionen Menschen besucht, die meisten davon sind Touristen. Genau diese werden für den Besuch des Innenraums ab Juli zur Kasse gebeten. Das teilte das Domkapitel am Donnerstag auf einer Pressekonferenz mit.

Für Gottesdienstbesucher und Betende sowie Mitglieder des Zentral-Dombau-Vereins bleibt das knapp 160 Meter hohe Gotteshaus demnach aber kostenfrei. Ebenso gratis soll der Zugang zu Opferlichtern und zum stillen Gebet in bestimmten Bereichen bleiben. Touristen machen Dompropst Guido Assmann zufolge jedoch etwa 99 Prozent der Dom-Besucher aus.

Wie hoch die sogenannte »Besichtigungsgebühr für touristische Besucherinnen und Besucher« sein wird und wie Kontrollen ablaufen, wollte das Domkapitel noch nicht mitteilen. Mit der Gebühr sollen die gestiegenen Kosten unter anderem für Pflege, Schutz und den laufenden Betrieb des Doms gedeckt werden, die mittlerweile die Einnahmen seit Jahren übersteigen.

Bislang war der große Innenraum des Doms kostenlos, Eintritt wurde aber bereits für die Schatzkammer oder auch den Aufstieg zur Aussichtsplattform verlangt. Nun teilte das Domkapitel mit, dass seit 2019 sechs Jahre in Folge minus gemacht wurde. Über viele Jahre hätte man das noch mit Rücklagen auffangen können. »Wir sind in die Situation gekommen, dass die Reserven des Kölner Doms auf absehbare Zeit aufgebraucht sind«, erklärte Domrendant Clemens van de Ven.

Eine Klausurtagung Anfang der Woche habe sich mit der Entwicklung der Wirtschaftslage des Doms befasst und ergeben, dass die gestiegenen Kosten ohne den Eintritt nicht mehr zu stemmen seien. In den kommenden Wochen soll eine Planungsphase weitere Details klären. Diskutiert werden sollen auch Aktionstage mit freiem Eintritt für bestimmte Besucher.

Der Kölner Dom, dessen Grundstein im Jahr 1248 gelegt aber erst 632 Jahre später im Jahr 1880 vollendet wurde, gilt als eine der bedeutendsten christlichen Kirchen überhaupt und als gotisches Meisterwerk, ist ein in zahlreichen Liedern besungenes Wahrzeichen der Stadt Köln sowie Weltkulturerbe. Jährlich finden bis zu 2.000 Gottesdienste dort statt, die auch weiterhin kostenfrei bleiben. (dpa/jW)