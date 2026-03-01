Gegründet 1947 Sa. / So., 07. / 8. März 2026, Nr. 56
Aus: Ausgabe vom 07.03.2026, Seite 14 / Feuilleton

Nachschlag: Kein Öl in Hormus

Mit offenen Karten | Arte, Do., 19.35 Uhr
Stau der Öl- und Gastanker: Die iranische Marine blockiert die 50 Kilometer breite Straße von Hormus

Die Menschen in Asien haben ein Energieproblem. Momentan fahren keine Öl- und Gastanker mehr durch die Straße von Hormus, die die Golfmonarchien mit den großen Ölimporteuren wie China und Indien verbindet. Arte stellt in bunten Karten die Probleme durch die Blockade dar. Die Wasserstraße, »die das iranische Regime als Waffe im Krieg benutzt«, hat das Potential, die Weltwirtschaft durch steigende Energiepreise in eine globale Krise zu stürzen. Am Rande der Kartenleserei erwähnt die Moderatorin, dass die USA und Israel Iran angegriffen haben. Verantwortlich für den Schiffstau sei aber die iranische Regierung. Deutschland kauft sein Erdöl und Erdgas in den USA, Norwegen und Libyen. Dadurch sei kein Mangel in der BRD zu befürchten, versichert die Ansagerin. Und wenn alle Reserven aufgebraucht sind, werden die deutschen Firmen fordern, den Seeweg freizuschießen. Getreu Horst Köhler, dass »militärischer Einsatz notwendig ist, um unsere Interessen zu wahren, zum Beispiel freie Handelswege«. (bk)

