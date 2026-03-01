Veranstaltungen
»Antifeminismus als Bindeglied: Macht, Männlichkeit und rechte Allianzen«. Vortrag. Antifeminismus ist längst kein Randphänomen mehr. Er zeigt sich bei der AfD, in (extrem-)rechten Milieus und zunehmend auch in sozialen Medien. Sonntag, 8.3., 15 Uhr. Ort: Kulturpalast, Öjendorfer Weg 30 A, Hamburg. Veranstalter: VVN-BdA Hamburg
»Feminismus ist Antimilitarismus! Enough – genug – basta!« Demonstration. Die EU ist ein Motor des Aufrüstungswahns. Sonntag, 8.3., 14 Uhr. Ort: Musiktheater/Volksgarten, Linz. Veranstalter: Solidarwerkstatt Österreich
»Kein Schritt zurück – die Zeit zu kämpfen ist jetzt!« Demonstration. Gerade jetzt heißt es, nicht nur die Errungenschaften zu verteidigen, sondern für unsere immer noch eingeschränkten Rechte zu kämpfen. Sonntag, 8.3., 14.30 Uhr. Ort: Augustusplatz, Leipzig. Veranstalter: »8. März ist immer!«
»Fauchen statt fügen«. Demonstration. Zur bestehenden patriarchalen Gewalt kommt ein verstärkter antifeministischer Backlash. Sonntag, 8.3., 15 Uhr. Hauptbahnhof, Buddenbergplatz, Bochum. Veranstalter: Bündnis »Feministischer Kampftag 2026«
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Nachschlag: Kein Öl in Hormusvom 07.03.2026
-
Vorschlagvom 07.03.2026
-
»Nimm den Kopf runter und fahr«vom 07.03.2026
-
Die Weise von Leben und Tod des Cornets Christoph Rilkevom 07.03.2026
-
Ein stoischer Mannvom 07.03.2026
-
Die härteren Filmevom 07.03.2026