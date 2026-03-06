Aus: Ausgabe vom 06.03.2026, Seite 4 / Inland
BRD zahlt Ukraine 200 Millionen Euro
Berlin. Die Bundesrepublik stellt der Ukraine weitere 200 Millionen Euro zur Verfügung. Das teilte Außenminister Johann Wadephul (CDU) der dpa zufolge am Donnerstag in Berlin mit. Wadephul unterstrich, dass »der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine« für Berlin »die sicherheitspolitische Thematik Nummer eins« bleibe. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Inland
-
Was macht linke Kommunalpolitik aus?vom 06.03.2026
-
»Friedrich Merz an die Front!«vom 06.03.2026
-
Die nächste Gelegenheitvom 06.03.2026
-
Betriebsratswahlen auf feindlichem Terrainvom 06.03.2026
-
Klinikkonzern liefert Luftnummervom 06.03.2026
-
Warum nennen Sie die Partei faschistisch?vom 06.03.2026