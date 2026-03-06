Gegründet 1947 Freitag, 6. März 2026, Nr. 55
Aus: Ausgabe vom 06.03.2026, Seite 4 / Inland

BRD zahlt Ukraine 200 Millionen Euro

Berlin. Die Bundesrepublik stellt der Ukraine weitere 200 Millionen Euro zur Verfügung. Das teilte Außenminister Johann Wadephul (CDU) der dpa zufolge am Donnerstag in Berlin mit. Wadephul unterstrich, dass »der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine« für Berlin »die sicherheitspolitische Thematik Nummer eins« bleibe. (dpa/jW)

