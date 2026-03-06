Bericht: VW entwickelt Militärfahrzeuge

Osnabrück. Volkswagen prüft Berichten zufolge in seinem Werk in Osnabrück den Bau von Militärfahrzeugen. Unter strenger Geheimhaltung seien dort zwei Militärfahrzeuge auf Basis der VW-Modelle Amarok und ­Crafter entwickelt worden, berichteten am Donnerstag die Neue Osnabrücker Zeitung und der NDR. Beide Fahrzeuge seien kürzlich auf der Militärmesse »Enforce Tac« in Nürnberg gezeigt worden – ohne VW-Logo, am Stand eines Spezialisten für Fahrzeugumrüstung. VW bestätigte die Entwicklung auf dpa-Anfrage, hielt sich zur weiteren Planung aber bedeckt. »Das Volkswagen-Werk Osnabrück hat in den vergangenen Monaten verschiedene Fahrzeugkonzepte entwickelt und diese auf der Enforce Tac präsentiert, um mögliche Marktchancen und Perspektiven auszuloten«, teilte eine Sprecherin mit. (dpa/jW)