»Sauerei«: Wachsender Unmut über Spritpreise
Berlin. Die stark steigenden Benzin- und Gaspreise infolge des Angriffs der USA und Israels auf den Iran alarmieren die Regierungschefs der Länder. »Was die Mineralölkonzerne gerade an den Tankstellen machen, ist eine Sauerei«, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD) am Donnerstag am Rande der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin. Die Bundesregierung müsse gegensteuern. »Entweder sinken die Preise. Oder wir müssen die Pendlerpauschale erhöhen«, so Schwesig. Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Alexander Schweitzer (SPD), forderte das Bundeskartellamt auf, die Preisentwicklung kritisch zu beobachten. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) lehnt eine Spritpreisbremse ab. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Mehr aus: Inland
