Springer-Konzern übernimmt US-Portal

Berlin. Der Medienkonzern Axel Springer SE hat ein weiteres US-Unternehmen geschluckt. Das Portal Bisnow bietet Nachrichten und Veranstaltungen für die Immobilienbranche an. Den Erwerb machte Springer am Dienstag in Berlin öffentlich. »Bisnow verstärkt die Präsenz von Axel Springer in den USA durch zusätzliche B2B-Kompetenzen, Eventinfrastruktur und Geschäftskontakte«, sagte Vorstandsmitglied Claudius Senst. Der Konzern hat seine Aktivitäten in den USA deutlich ausgebaut. (dpa/jW)