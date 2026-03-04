NRW: IT-Ausfall in mehreren Kommunen

Aachen. Nach einem Stromausfall in einem Rechenzentrum eines kommunalen IT-Dienstleisters sind in Nordrhein-Westfalen zahlreiche Kommunalverwaltungen am Dienstag nur eingeschränkt oder gar nicht erreichbar gewesen. Das teilte Regio IT in Aachen online mit. In mehreren Kommunen fielen unter anderem digitale Bürgerportale und Apps aus. Auch Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstellen waren teils nicht erreichbar. Ausfälle meldeten unter anderem Aachen, Wuppertal, Duisburg, Remscheid, Oberhausen, Gelsenkirchen, Bielefeld und der Hochsauerlandkreis. Regio IT ist nach eigenen Angaben der größte kommunale IT-Dienstleister in Nordrhein-Westfalen und betreut auch Energieversorger. (AFP/jW)