Koalitionsvertrag: SPD und CDU einigen sich
Potsdam. Knapp zwei Monate nach dem Ende der brandenburgischen SPD-BSW-Koalition haben sich die Sozialdemokraten und die CDU offenbar inhaltlich auf einen Koalitionsvertrag verständigt. Wie dpa am Dienstag berichtete, sei nur die Verteilung der Posten noch offen. Für diesen Mittwoch hatten Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und der CDU-Landesvorsitzende Jan Redmann die Vorstellung des Abkommens zur Bildung einer neuen Regierung geplant. SPD und CDU haben nach dem Wechsel von zwei ehemaligen BSW-Abgeordneten in die SPD-Fraktion nun aktuell zwei Stimmen Mehrheit im Landtag in Potsdam. Die SPD-BSW-Koalition war durch mehrere Überläufer aus dem Bündnis Sahra Wagenknecht und der BSW-Fraktion zerbrochen. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
