Gegründet 1947 Montag, 2. März 2026, Nr. 51
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 02.03.2026, Seite 2 / Ausland

Ohne Kommentar

2_BM.jpg
Murat Kocabas/AP Photo/dpa

Protest gegen den Angriff der USA und Israels auf den Iran vor der NATO-Basis im türkischen Izmir (28. Februar)

