Aus: Ausgabe vom 25.02.2026, Seite 4 / Inland
Rote Hilfe behält Konto
Göttingen. Die Rote Hilfe e. V. und die GLS-Bank setzen ihre Zusammenarbeit fort, wie die linke Solidaritätsorganisation am Dienstag mitteilte. Die »Solidaritätsarbeit für Betroffene von Repression« bleibe damit »weiterhin verlässlich gesichert«, heißt es in der Stellungnahme. Ende Dezember hatten die GLS-Bank und die Sparkasse Göttingen alle Konten des Vereins, der von Repression betroffene Linke unterstützt, gesperrt. (jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
