Drohnendeal: SPD will zustimmen

Berlin. Der Haushaltsausschuss des Bundestags soll am Mittwoch die Anschaffung von Kampfdrohnen im Umfang von bis zu 4,3 Milliarden Euro billigen. Ihre Zustimmung zu der Beschaffungsvorlage kündigte die SPD-Fraktion am Dienstag an, nachdem sie in der Vorwoche »Bedenken« wegen der Auftragsvergabe an das Berliner Rüstungs-Startup Stark Defence geäußert habe. An dem Unternehmen ist der extrem rechte US-Milliardär Peter Thiel beteiligt, der US-Präsident Donald Trump nahe steht. »Das Verteidigungsministerium und Stark haben die im Raum stehenden Fragen zu dem Investor zwischenzeitlich geklärt«, sagte der für den Wehretat zuständige SPD-Haushaltspolitiker Andreas Schwarz dem Tagesspiegel. (AFP/jW)