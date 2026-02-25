Marokko unterliegt gegen deutsche Medien
Karlsruhe. Das Königreich Marokko ist am Bundesgerichtshof (BGH) mit dem Versuch gescheitert, gegen Berichterstattung deutscher Medien zur Verwendung der Spionagesoftware »Pegasus« vorzugehen. Einem ausländischen Staat stünden keine äußerungsrechtlichen Abwehransprüche gegen inländische Medien zu, urteilte das höchste deutsche Zivilgericht am Dienstag in Karlsruhe. Der sechste Zivilsenat wies die Revisionen Marokkos zurück und bestätigte damit entsprechende Urteile des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Hamburg. Die Verfahren gegen Zeit Online und Süddeutsche Zeitung sind damit rechtskräftig abgeschlossen. Beide hatten im Juli 2021 über die Überwachung hochrangiger Politiker, Anwälte und Journalisten mit Hilfe der Software der israelischen IT-Waffenschmiede NSO berichtet. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Warum ausgerechnet in dieser Gedenkstätte?vom 25.02.2026
-
Bewegt sich was in den Tarifverhandlungen?vom 25.02.2026
-
Nur noch Gastvom 25.02.2026
-
Spagat zwischen Rom und Wirklichkeitvom 25.02.2026
-
Kliniksterben als Programmvom 25.02.2026
-
Streikposten am Elbtunnelvom 25.02.2026