Nach Ein- und Rohrbruch: Wieder Rohrbruch im Louvre

imago images/Xinhua Der Louvre

Paris. Im Pariser Musée du Louvre hat es erneut eine Überschwemmung gegeben. Den Vorfall im Denon-Flügel, wo große Beständen italienischer und französischer Malerei bestaunt werden können, habe ein defektes Heizungszuleitungsrohr in einem Technikraum in der Nacht zu Freitag verursacht, teilte das Museum mit. Beschädigt worden sei demnach eine Deckenmalerei aus dem Jahr 1819. Die Decke weise Risse und Ablösungen der Farbschicht auf, eine genauere Begutachtung der anderen Kunstwerke laufe. Bereits vor rund zwei Monaten zog eine Überschwemmung in der Bibliothek der Ägyptischen Altertümer Bücher und Dokumente in Mitleidenschaft. Im Oktober waren bei einem Einbruch Juwelen im Wert von 88 Millionen Euro gestohlen worden. (dpa/jW)