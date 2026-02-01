Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge

Aus: Ausgabe vom 14.02.2026, Seite 10 / Feuilleton
Die Aufzeichnungen des Malte Laurids BriggeVon Stefan Gärtner
Sehen können Menschen schnell.
Oder muss man sehen – lernen?
Kann, was da so visuell
auf uns eindrängt, uns entfernen
*
von den Dingen, die wir sehen?
Sehen wir sie vielleicht nicht,
wenn wir durch die Städte wehen?
Haben wir denn freie Sicht
*
auf die Narben, auf die Wunden,
auf das Leben, wo es stirbt?
Auf die stinkend Moribunden,
wenn die Frucht am Stamm verdirbt?
*
Andrerseits: ist Maltes Sehen
letztlich seine Sensation.
Bürger, lasst es uns gestehen:
Was uns neu ist, kennt man schon.
