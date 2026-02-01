Gegründet 1947 Sa. / So., 14. / 15. Februar 2026, Nr. 38
Aus: Ausgabe vom 14.02.2026, Seite 10 / Feuilleton

Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge

Mit Rainer Maria Rilke durchs Jahr
Von Stefan Gärtner
Sehen können Menschen schnell.

Oder muss man sehen – lernen?

Kann, was da so visuell

auf uns eindrängt, uns entfernen

*

von den Dingen, die wir sehen?

Sehen wir sie vielleicht nicht,

wenn wir durch die Städte wehen?

Haben wir denn freie Sicht

*

auf die Narben, auf die Wunden,

auf das Leben, wo es stirbt?

Auf die stinkend Moribunden,

wenn die Frucht am Stamm verdirbt?

*

Andrerseits: ist Maltes Sehen

letztlich seine Sensation.

Bürger, lasst es uns gestehen:

Was uns neu ist, kennt man schon.

